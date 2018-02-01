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    Хлопает, как сумасшедший. Пользователи комментируют аплодисменты Трампа

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    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (337)

    (обновлено: )11710
    После своего первого обращения к конгрессу президент США Дональд Трамп аплодировал на протяжении почти шести минут.
    Обращение Дональда Трампа к конгрессу США
    Скринштот

    Пользователи Twitter обратили внимание на видео, на котором президент США Дональд Трамп на протяжении почти шести минут аплодирует себе после первого ежегодного послания конгрессу. Ролик опубликован в микроблоге канала VICE News (см. ниже).

    ​"Чувак выглядит как Муссолини", — отреагировал пользователь karen aquino.

    "Так Дональд Трамп пытался возместить ущерб десяткам миллионов американцев, деморализованных тем, что исходит из его рта каждый раз, как он его открывает", — написал Ian Segal.

    "Американцем управляет продавец подержанных автомобилей… Грустно", — прокомментировал запись Robert Killion.

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    Пользователь Ivory Keith Curry обратился к подписчикам страницы со следующей просьбой: "Может кто-нибудь сделать видео, на котором он держит тарелки в руках? Буду бесконечно благодарен".

    "Он даже хлопает как сумасшедший", — написала Countess Christine.

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    Напомним, президент США Дональд Трамп в ходе своего обращения к конгрессу "О положении в стране" затронул тему борьбы с терроризмом, вопросы внутренней политики и проблему реорганизации финансовой системы. Также глава Белого дома заявил, что Пекин и Москва "бросают вызов" национальным интересам, экономике и ценностям Соединенных Штатов.

     

     

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