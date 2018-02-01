Хлопает, как сумасшедший. Пользователи комментируют аплодисменты Трампа

Скринштот

Пользователи Twitter обратили внимание на видео, на котором президент США Дональд Трамп на протяжении почти шести минут аплодирует себе после первого ежегодного послания конгрессу. Ролик опубликован в микроблоге канала VICE News (см. ниже).

If there's one thing Donald Trump proved at the State of the Union last night, it's that he is an expert at clapping for himself, directly into the microphone pic.twitter.com/nKb7mQtL8m — VICE News (@vicenews) 31 января 2018 г.

​"Чувак выглядит как Муссолини", — отреагировал пользователь karen aquino.

"Так Дональд Трамп пытался возместить ущерб десяткам миллионов американцев, деморализованных тем, что исходит из его рта каждый раз, как он его открывает", — написал Ian Segal.

"Американцем управляет продавец подержанных автомобилей… Грустно", — прокомментировал запись Robert Killion.

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Пользователь Ivory Keith Curry обратился к подписчикам страницы со следующей просьбой: "Может кто-нибудь сделать видео, на котором он держит тарелки в руках? Буду бесконечно благодарен".

"Он даже хлопает как сумасшедший", — написала Countess Christine.

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Напомним, президент США Дональд Трамп в ходе своего обращения к конгрессу "О положении в стране" затронул тему борьбы с терроризмом, вопросы внутренней политики и проблему реорганизации финансовой системы. Также глава Белого дома заявил, что Пекин и Москва "бросают вызов" национальным интересам, экономике и ценностям Соединенных Штатов.