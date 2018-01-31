Трамп заявил о необходимости "сделать мощным" ядерный арсенал США

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КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости модернизировать американский ядерный арсенал.

"В рамках нашей обороны мы должны модернизировать и перестроить наш ядерный арсенал в надежде никогда не использовать его", — отметил он, выступая перед конгрессом с обращением "О положении страны".

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Трамп подчеркнул необходимость сделать этот арсенал "столь мощным, чтобы это позволило сдержать любой акт агрессии".

"Возможно, однажды наступит прекрасный момент, когда все страны мира соберутся вместе для уничтожения ядерного оружия. Пока мы этого не достигли", — признал Трамп.

Кроме того, Трамп призвал конгресс положить конец сокращению военного бюджета США. "Я прошу конгресс прекратить опасное сокращение военного бюджета и полностью профинансировать наши прекрасные вооруженные силы", — отметил глава Белого дома.

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Ранее сообщалось, что в США готовятся к запуску программ по созданию двух новых видов ядерных боезарядов морского базирования. Об этом рассказал руководитель Национального управления по ядерной безопасности Фрэнк Клотц. Он добавил, что его ведомство после окончания холодной войны никогда не осуществляло больше одной программы продления срока годности ядерных боеголовок единовременно, однако сейчас, по его словам, "по сути реализуются сразу четыре такие программы".