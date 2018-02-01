Тайна бирюзовой коробки. Мишель Обама рассказала о подарке Меланьи Трамп

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Бывшая первая леди США Мишель Обама во время шоу Эллен Дедженерес на телеканале NBC рассказала, что находилось в бирюзовой коробке, подаренной ей супругой нынешнего президента США Дональда Трампа Меланьей перед инаугурацией в 2017 году.

На вопрос телеведущей о том, что же было в коробке Tiffany, Обама ответила, что "это была прелестная рамка". Он также отметила, что была несколько растеряна, так как инаугурационный протокол не предполагает вручения подарков, когда бывшие хозяева Белого дома встречаются с новыми.

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"Никогда до этого вручения подарков не было, и я подумала: "Ок … что я должна с ним делать?", — поделилась впечатлениями бывшая первая леди. По ее словам, ситуацию спас Барак Обама, который взял у нее коробку и занес ее внутрь резиденции.

Напомним, инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа прошла 20 января 2017 года.