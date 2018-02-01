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    Тайна бирюзовой коробки. Мишель Обама рассказала о подарке Меланьи Трамп

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    Экс-первая леди США призналась, что была растеряна, так как инаугурационный протокол не предполагает вручения подарков, когда бывшие хозяева Белого дома встречаются с новыми.
    Барак Обама с супругой Мишель встречают Дональда Трампа в Белом доме перед инаугурацией
    REUTERS Jonathan Ernst

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Бывшая первая леди США Мишель Обама во время шоу Эллен Дедженерес на телеканале NBC рассказала, что находилось в бирюзовой коробке, подаренной ей супругой нынешнего президента США Дональда Трампа Меланьей перед инаугурацией в 2017 году.

    Дональд Трамп и его супруга Мелания
    REUTERS Jonathan Ernst
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    На вопрос телеведущей о том, что же было в коробке Tiffany, Обама ответила, что "это была прелестная рамка". Он также отметила, что была несколько растеряна, так как инаугурационный протокол не предполагает вручения подарков, когда бывшие хозяева Белого дома встречаются с новыми.

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    "Никогда до этого вручения подарков не было, и я подумала: "Ок … что я должна с ним делать?", — поделилась впечатлениями бывшая первая леди. По ее словам, ситуацию спас Барак Обама, который взял у нее коробку и занес ее внутрь резиденции.

    Напомним, инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа прошла 20 января 2017 года.

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