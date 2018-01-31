Китай и РФ бросают вызов интересам, экономике и ценностям США - Трамп

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КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Китай и Россия бросают вызов интересам, экономике и ценностям США, считает президент США Дональд Трамп.

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"Во всем мире мы сталкиваемся с режимами-изгоями, террористическими группами и такими соперниками, как Китай и Россия, которые бросают вызов нашим интересам, нашей экономике и нашим ценностям", — сказал Трамп, выступая с ежегодной речью "О положении страны" в конгрессе.

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Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил о необходимости модернизировать американский ядерный арсенал.