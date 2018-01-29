Решение о поставках оружия Украине принимал Трамп - Белый дом

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Решение о поставках оружия Украине принимал президент США Дональд Трамп, заявил представитель Белого дома Радж Шах в интервью CNN

"Хочу выступить против вашей предпосылки, из которой вы исходите — что президент не является жестким в отношении России. Лишь в прошлом месяце президент разрешил продажу наступательного оружия Украине, чего предыдущая администрация делать не желала в битве против российских сепаратистов", — заявил Шах ведущему программы CNN.

Администрация президента США Дональда Трампа в прошлом году одобрила план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. В частности, США намерены поставить Киеву 35 пусковых установок Javelin. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поставки Киеву противотанковых ракетных комплексов Javelin будут производиться за счет бюджета США, они ожидаются в 2018 году.