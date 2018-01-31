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    Трамп готов дать гражданство 1,8 млн нелегалов

    Тема:

    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (335)

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    Глава Белого дома отметил, что те, кто удовлетворяют требованиям образования и труда, проявляют хороший характер, смогут стать полноправными гражданами США.
    Обращение Дональда Трампа к конгрессу США
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    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Администрация США предлагает план по натурализации 1,8 миллиона нелегальных мигрантов, которые приехали в страну в детском возрасте, заявил президент Дональд Трамп.

    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Чуть не вылетели в трубу. Первый год Трампа

    "Первая основа нашей системы предлагает путь к гражданству для 1,8 миллиона нелегальных иммигрантов, которые были привезены сюда своими родителями в молодом возрасте — это охватывает почти в три раза больше людей, чем (предлагала) предыдущая администрация (США). По нашему плану, те, кто удовлетворяют требованиям образования и труда, проявляют хороший характер, смогут стать полноправными гражданами США", — сказал Трамп, выступая с ежегодной речью "О положении страны" в конгрессе.

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    Среди других трех "столпов" иммиграционной реформы президент назвал строительство стены на границе с Мексикой, прекращение визовой лотереи и так называемой "цепной миграции", когда семьи иностранцев приезжают в США поэтапно, друг за другом. Эти меры ранее были озвучены Белым домом, который призывает конгресс принять соответствующее законодательство.

    Всего в США насчитывается более 10 миллионов нелегальных мигрантов.

    Ранее сообщалось, что в США создали "кризисную группу" из-за миграционного указа Трампа

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