Первое обращение Дональда Трампа к конгрессу США

Глава Белого дома Дональд Трамп впервые выступает с посланием перед американским конгрессом. В речи "О положении страны" президент отчитается о достигнутом и наметит основные планы.

Белый дом накануне выступления президента заявил, что в своей речи он затронет вопросы экономики, инфраструктуры, иммиграции, торговли и национальной безопасности.

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Как сообщается, Трампа, который прибыл на Капитолийский холм для своего первого обращения к конгрессу, встретили десятки протестующих.

Также, по данным СМИ, первая леди США Меланья Трамп прибыла в здание конгресса на выступление своего мужа отдельно от него. Президенты Джордж Буш и Барак Обама всегда приезжали на выступления "О положении страны" вместе с супругами. Дональд и Меланья Трамп поддержали эту традицию в прошлом году, когда прибыли на Капитолийский холм в одном автомобиле на первое выступление перед конгрессом США.