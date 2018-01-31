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    Первое обращение Дональда Трампа к конгрессу США

    (обновлено: )12010
    Белый дом накануне выступления Дональда Трампа заявил, что в своей речи президент затронет вопросы экономики, инфраструктуры, иммиграции, торговли и национальной безопасности.
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    Глава Белого дома Дональд Трамп впервые выступает с посланием перед американским конгрессом. В речи "О положении страны" президент отчитается о достигнутом и наметит основные планы. 

    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Чуть не вылетели в трубу. Первый год Трампа

    Белый дом накануне выступления президента заявил, что в своей речи он затронет вопросы экономики, инфраструктуры, иммиграции, торговли и национальной безопасности. 

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    Как сообщается, Трампа, который прибыл на Капитолийский холм для своего первого обращения к конгрессу, встретили десятки протестующих. 

    Также, по данным СМИ, первая леди США Меланья Трамп прибыла в здание конгресса на выступление своего мужа отдельно от него. Президенты Джордж Буш и Барак Обама всегда приезжали на выступления "О положении страны" вместе с супругами. Дональд и Меланья Трамп поддержали эту традицию в прошлом году, когда прибыли на Капитолийский холм в одном автомобиле на первое выступление перед конгрессом США.

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