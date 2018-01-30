Бедный Трамп. Поди разбери, где Руанда, где Украина - Павлив

РИА Новости Украина

Президент США Дональд Трамп в ходе Всемирного экономического форума в Давосе встретился с президентом Руанды Полем Кагаме. В то же время на встречу с украинским президентом Петром Порошенко у Трампа времени не нашлось.

Согласно информации из разных источников, команда президента Украины несколько дней работала над организацией хотя бы минутного разговора с рукопожатием под фотокамеру и ради этого Порошенко отклонил ряд приглашений на мероприятия в рамках Давоса.

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Между тем сам Порошенко считает успешными результаты встреч украинских представителей на Всемирном экономическом форуме. Об этом он сказал, выступая на пресс-конференции в Давосе.

"Результаты Давоса, если сказать одной фразой, — все было очень хорошо. Состоялись очень детальные консультации с нашими партнерами по международным финансовым организациям, они были очень конструктивные", — заявил президент

По мнению политического эксперта Михаила Павлива, для президента США Дональда Трампа Руанда выглядит гораздо более по-европейски и подемократичнее, чем Украина. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Бедный Трамп. Поди разбери, где Руанда, а где Украина.

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Руанда даже как-то более по-европейски выглядит, подемократичнее, посвободнее. Вот и ошибся Дональд Федорович.

Ну, или так и хотел.

Наверное, Президент Руанды не попрошайничал", — написал Павлив.