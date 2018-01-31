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    ФБР получило новое досье о связях Трампа с РФ

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    В досье содержатся данные, пересекающиеся с информацией из досье бывшего британского разведчика Кристофера Стила, где говорилось о компрометирующих связях Трампа с Россией.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    twitter.com/realdonaldtrump

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. 

    Президент США Дональд Трамп
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    ФБР проверяет досье на президента США Дональда Трампа о "связях с РФ", сообщает The Guardian.

    В досье содержатся данные, пересекающиеся с информацией из досье бывшего британского разведчика Кристофера Стила, где говорилось о компрометирующих связях Трампа с Россией.

    Второе досье было составлено журналистом Коди Ширером, который пользовался данными разных источников.

    Поскольку Ширер не имеет отношения к разведслужбам, к его материалам отнеслись со скептицизмом, но в ФБР изучают и этот документ.

    Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп рассекретит документ о неправомерном расследовании против него.

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