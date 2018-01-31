ФБР получило новое досье о связях Трампа с РФ

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина.The Guardian.
В досье содержатся данные, пересекающиеся с информацией из досье бывшего британского разведчика Кристофера Стила, где говорилось о компрометирующих связях Трампа с Россией.
Второе досье было составлено журналистом Коди Ширером, который пользовался данными разных источников.
Поскольку Ширер не имеет отношения к разведслужбам, к его материалам отнеслись со скептицизмом, но в ФБР изучают и этот документ.
Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп рассекретит документ о неправомерном расследовании против него.