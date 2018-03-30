Госдеп США прокомментировал планы Трампа по "выходу из Сирии"

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Госдепартамент США не знает о планах по "выходу из Сирии", о которых заявил президент Дональд Трамп.

"Мне неизвестно (о такой политике)", — заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт, отвечая на вопрос, известно ли ей о политике США по "выходу из Сирии".

"Я не буду комментировать того, что я сама не слышала, и советую вам обратиться в Белый дом", — заявила Науэрт на брифинге.

В Пентагоне также не стали комментировать заявление Трампа. "Я советую обратиться в Белый дом за дополнительными разъяснениями слов президента", — сказал РИА Новости представитель оборонного ведомства США.

В четверг Трамп, выступая в Огайо, в очередной раз сказал, что США уйдут из Сирии "очень скоро" и "пусть другие об этом (ситуации в Сирии — ред.) заботятся".

Подобные заявления президент делал еще во время предвыборной кампании, однако военнослужащие США по-прежнему находятся в Сирии без разрешения официального Дамаска.