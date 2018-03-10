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    Первая группа боевиков покидает Восточную Гуту в Сирии

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    После продолжительных переговоров Восточную Гуту покинули 13 боевиков, воспользовавшись гуманитарным коридором в населённом пункте Мухайям Аль-Вафедин.
    RT на русском

    Центр по примирению враждующих сторон в Сирии ведёт напряженные переговоры о выходе из Восточной Гуты лидеров незаконных вооруженных формирований, сообщил журналистам представитель центра, генерал-майор Владимир Золотухин.

    Здание МИД РФ
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    "Продолжаются напряженные переговоры между представителями Центра по примирению враждующих сторон и лидерами незаконных вооруженных формирований сирийской оппозиции с целью достичь соглашения по выводу из зоны деэскалации "Восточная Гута" второй очереди боевиков", — сказал Золотухин.

    По его словам, обстановка в районе остается сложной и напряженной. "Также продолжаются обстрелы жилых кварталов Дамаска и ближайших пригородов, по которым за прошедшие сутки боевиками из Восточной Гуты было выпущено 12 мин калибра 120 мм. Имеются многочисленные разрушения, погиб один человек и ранено девять мирных жителей", — заявил генерал.

    С 9 до 14 часов субботы прошла двенадцатая по счету "гуманитарная пауза", призванная обеспечить выход из Восточной Гуты мирного населения, а также боевиков с их семьями, которым гарантируется безопасность, предоставление транспорта и охраны по всему маршруту движения. "Кроме того, продолжает функционировать дополнительный пункт пропуска в районе населенного пункта Джисрейн на юге Восточной Гуты. В районе этого пункта пропуска развернуты медицинский пункт, пункт раздачи горячего питания, организовано дежурство транспортных средств для перевозки мирных жителей в безопасные районы", — отметил Золотухин.

    На "горячую линию" центра по примирению продолжают поступать сообщения о бедственном положении населения Восточной Гуты. "В районе Кафр-Батна произошли вооруженные столкновения между местными жителями – сторонниками режима боевиков и лояльными законному правительству САР", — сказал представитель центра по примирению.

    Ситуация в Восточной Гуте обострилась в последние недели. СБ ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, однако, по заявлению российского Центра примирения враждующих сторон, боевики продолжают ракетные и минометные обстрелы.

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