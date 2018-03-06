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    Крушение Ан-26 в Сирии: погибли 27 офицеров, среди них генерал-майор

    (обновлено: )41305
    По данным Минобороны, во время захода на посадку Ан-26 погодные условия были простыми. Самолет выполнял рейс авиабаза Квайрес (Алеппо) – Хмеймим. Командир экипажа – летчик 1-го класса.
    Ан-26
    RIA News Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. При крушении самолета Ан-26 в Сирии погибли 27 офицеров, из которых один в звании генерал-майора.

    Как сообщает Минобороны РФ,  также среди погибших прапорщики и военнослужащие контрактной службы.

    Самолет Ан-26. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "В результате трагедии погибли 27 офицеров, из которых один в звании генерал-майора, а также прапорщики и военнослужащие контрактной службы. Ни одного гражданского лица на борту Ан-26 не было", — говорится в сообщении.

    Отмечается также, что во время захода на посадку Ан-26 погодные условия были простыми. Самолет выполнял рейс авиабаза Квайрес (Алеппо) – Хмеймим. Командир экипажа – летчик 1-го класса.

    "Налет на данном типе летательного аппарата составлял более 3000 часов и неоднократно выполнял посадки на аэродром Хмеймим", — сообщается в релизе.

    Российский военно-транспортный самолет Ан-26 во вторник днем потерпел крушение при заходе на посадку на сирийском аэродроме Хмеймим. На борту самолета, по последним данным Минобороны РФ, находились 33 пассажира и шесть членов экипажа. Все они военнослужащие Вооруженных сил РФ.

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