Крушение Ан-26 в Сирии: погибли 27 офицеров, среди них генерал-майор

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. При крушении самолета Ан-26 в Сирии погибли 27 офицеров, из которых один в звании генерал-майора.

Как сообщает Минобороны РФ, также среди погибших прапорщики и военнослужащие контрактной службы.

"В результате трагедии погибли 27 офицеров, из которых один в звании генерал-майора, а также прапорщики и военнослужащие контрактной службы. Ни одного гражданского лица на борту Ан-26 не было", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что во время захода на посадку Ан-26 погодные условия были простыми. Самолет выполнял рейс авиабаза Квайрес (Алеппо) – Хмеймим. Командир экипажа – летчик 1-го класса.

"Налет на данном типе летательного аппарата составлял более 3000 часов и неоднократно выполнял посадки на аэродром Хмеймим", — сообщается в релизе.

Российский военно-транспортный самолет Ан-26 во вторник днем потерпел крушение при заходе на посадку на сирийском аэродроме Хмеймим. На борту самолета, по последним данным Минобороны РФ, находились 33 пассажира и шесть членов экипажа. Все они военнослужащие Вооруженных сил РФ.