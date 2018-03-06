Российский Ан-26 разбился в Сирии, 32 человека погибли - Минобороны РФ

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. При заходе на посадку на сирийском аэродроме Хмеймим потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26; по предварительным данным, на борту самолета находилось 26 пассажиров и 6 членов экипажа, все они погибли, сообщает Минобороны РФ во вторник.

"Шестого марта около 14.00 (по Киеву) при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26. По предварительным данным, на борту самолета находилось 26 пассажира и 6 членов экипажа. Все они погибли", — говорится в сообщении.

Самолет столкнулся с землей, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы.

В Минобороны заявили, что причиной крушения российского транспортного самолета Ан-26 в Хмеймиме могла стать техническая неисправность.

"Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что "по докладу с места, огневого воздействия по самолету не было". "Комиссия Минобороны России будет изучать все возможные версии произошедшего", — отметили в МО.

Ранее израильская армейская пресс-служба сообщила, что израильские военные перехватили в ночь на субботу иранский беспилотный летательный аппарат, вторгшийся в воздушное пространство страны из Сирии, и атаковали в ответ "иранские цели" на территории соседней страны. Позже в пресс-службе сообщили об истребителе F-16, потерпевшем крушение на севере Израиля после авиаудара в Сирии.