В Минобороны РФ уточнили число погибших при крушении Ан-26 в Сирии

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. На борту разбившегося в Сирии самолета Ан-26 было 33 пассажира и шесть членов экипажа, все они российские военнослужащие. Об этом сообщило во вторник вечером Минобороны России.

Первоначально ведомство сообщило, что на борту находились 32 человека: 26 пассажиров и шесть членов экипажа.

"По уточненным данным, на борту транспортного самолета Ан-26, потерпевшего катастрофу при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим, находилось 33 пассажира и 6 членов экипажа. Все они военнослужащие вооруженных сил России", — говорится в сообщении.

Министерство повторило, что огневого воздействия по самолету не было.

Комиссия Минобороны изучает все возможные версии произошедшего. Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность.