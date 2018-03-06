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    В Минобороны РФ уточнили число погибших при крушении Ан-26 в Сирии

    (обновлено: )24405
    По уточненным данным, на борту транспортного самолета Ан-26, потерпевшего катастрофу при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим, находилось 33 пассажира и 6 членов экипажа.
    АН-26
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. На борту разбившегося в Сирии самолета Ан-26 было 33 пассажира и шесть членов экипажа, все они российские военнослужащие. Об этом сообщило во вторник вечером Минобороны России.

    Самолет Ан-26. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Первоначально ведомство сообщило, что на борту находились 32 человека: 26 пассажиров и шесть членов экипажа.

    "По уточненным данным, на борту транспортного самолета Ан-26, потерпевшего катастрофу при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим, находилось 33 пассажира и 6 членов экипажа. Все они военнослужащие вооруженных сил России", — говорится в сообщении.

    Министерство повторило, что огневого воздействия по самолету не было.

    Комиссия Минобороны изучает все возможные версии произошедшего. Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность.

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