В "Борисполе" люди отказались лететь из-за поломки самолета

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. В Международном аэропорту "Борисполь" возник конфликт между пассажирами, которые должны были лететь в Египет, и сотрудниками аэропорта и авиакомпании, которая должна была осуществить рейс, сообщает segodnya.ua.

Смотрите также: Снежинки спускаются с неба… Киев продолжает засыпать снегом

"Сначала, по версии пассажиров, им объявили, что рейс откладывают. Впоследствии сообщили, что причина – техническая неисправность самолета, якобы во время его буксировки повредили переднее шасси. Когда людям сказали, что колеса заменили, туристы отказались садиться в самолет, требуя предоставить им другой. История длится уже 13-й час. Пассажиры до сих пор в "Борисполе". Им, в конце концов, пообещали предоставить другой самолет", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что международный аэропорт "Борисполь" сообщал о сложных метеоусловиях, которые вносят коррективы в работу аэропорта.