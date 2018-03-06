Случаи крушения Ан-26 в мире за последние годы. Справка

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. В Сирии рабился российский транспортный самолет Ан-26, сообщили в Минобороны. По предварительным данным, на борту самолета находилось 26 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.

С 2012 по 2018 года самолеты Ан-26 уже терпели крушение.

30 мая 2017 года в Саратовской области военно-транспортный самолет Ан-26 упал на землю с высоты 200 метров при посадке на аэродром учебной авиабазы Краснодарского высшего авиационного училища, один военнослужащий погиб, пять членов экипажа были доставлены в медицинское учреждение. Инцидент произошел во время учебно-тренировочного полета. При жесткой посадке самолет загорелся.

29 апреля 2017 года потерпел крушение самолет Ан-26, принадлежащий революционным вооруженным силам Кубы. Самолет вылетел из аэропорта Плайя Баракоа в муниципии Баута и врезался в землю в районе Лома-де-ла-Пимьента, в муниципии Канделария провинции Артемиса. В результате инцидента погибли восемь военнослужащих, находившихся на борту, включая членов экипажа.

9 марта 2016 года грузовой самолет Ан-26, которым управляла компания True Aviation, потерпел крушение у берегов Бангладеш в районе города Кокс-Базар. Воздушное судно упало в море. Самолет использовался для транспортировки креветок между городами Кокс-Базар и Джессор. Из четверых членов экипажа, являвшихся гражданами Украины, трое погибли, один получил ранения.

30 апреля 2016 года самолет Ан-26 армии Судана разбился при посадке в аэропорту. Весь экипаж, состоявший из пяти человек, погиб.

28 декабря 2014 года на территории Демократической Республики Конго потерпел катастрофу грузовой самолет Ан-26 украинской авиакомпании "СИРИН". Самолет совершал рейс по маршруту Ентебе (Уганда) — Пуэнт-Нуар (Республика Конго). В результате аварии погибли шесть членов экипажа, из которых пять — граждане Украины.

21 февраля 2014 года ливийский военно-транспортный самолет Ан-26, направлявшийся в аэропорт в пригороде Туниса, потерпел крушение в районе Громбалия в провинции Набель. Все 11 человек, находившиеся на борту воздушного судна, погибли.

18 декабря 2012 года транспортный самолет Aн-26 с четырьмя членами экипажа на борту разбился в горной местности в 200 километрах к востоку от столицы Перу Лимы. Самолет врезался в холм в секторе Сингуа и взорвался.