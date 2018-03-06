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    В мире

    Случаи крушения Ан-26 в мире за последние годы. Справка

    (обновлено: )14801
    6 марта при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим (Сирия) потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26. Воздушное судно столкнулось с землей.
    Самолет Ан-26. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. В Сирии рабился российский транспортный самолет Ан-26, сообщили в Минобороны. По предварительным данным, на борту самолета находилось 26 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.

    С 2012 по 2018 года самолеты Ан-26 уже терпели крушение. 

    Пролет пары военно-транспортных Ан-26 ВВС Украины на предельно низкой высоте. Видео
    Facebook Военного ТВ Украины на Youtube
    Пролет пары военно-транспортных Ан-26 ВВС Украины на предельно низкой высоте

    30 мая 2017 года в Саратовской области военно-транспортный самолет Ан-26 упал на землю с высоты 200 метров при посадке на аэродром учебной авиабазы Краснодарского высшего авиационного училища, один военнослужащий погиб, пять членов экипажа были доставлены в медицинское учреждение. Инцидент произошел во время учебно-тренировочного полета. При жесткой посадке самолет загорелся.

    29 апреля 2017 года потерпел крушение самолет Ан-26, принадлежащий революционным вооруженным силам Кубы. Самолет вылетел из аэропорта Плайя Баракоа в муниципии Баута и врезался в землю в районе Лома-де-ла-Пимьента, в муниципии Канделария провинции Артемиса. В результате инцидента погибли восемь военнослужащих, находившихся на борту, включая членов экипажа.

    9 марта 2016 года грузовой самолет Ан-26, которым управляла компания True Aviation, потерпел крушение у берегов Бангладеш в районе города Кокс-Базар. Воздушное судно упало в море. Самолет использовался для транспортировки креветок между городами Кокс-Базар и Джессор. Из четверых членов экипажа, являвшихся гражданами Украины, трое погибли, один получил ранения.

    Очевидец заснял посадку самолета с отказавшим двигателем. Видео
    Limon.KG/Youtube
    Очевидец заснял посадку самолета с отказавшим двигателем

    30 апреля 2016 года самолет Ан-26 армии Судана разбился при посадке в аэропорту. Весь экипаж, состоявший из пяти человек, погиб.

    28 декабря 2014 года на территории Демократической Республики Конго потерпел катастрофу грузовой самолет Ан-26 украинской авиакомпании "СИРИН". Самолет совершал рейс по маршруту Ентебе (Уганда) — Пуэнт-Нуар (Республика Конго). В результате аварии погибли шесть членов экипажа, из которых пять — граждане Украины.

    21 февраля 2014 года ливийский военно-транспортный самолет Ан-26, направлявшийся в аэропорт в пригороде Туниса, потерпел крушение в районе Громбалия в провинции Набель. Все 11 человек, находившиеся на борту воздушного судна, погибли.

    18 декабря 2012 года транспортный самолет Aн-26 с четырьмя членами экипажа на борту разбился в горной местности в 200 километрах к востоку от столицы Перу Лимы. Самолет врезался в холм в секторе Сингуа и взорвался.

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