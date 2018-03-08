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    В мире

    В Сирии в результате обстрела погиб военный корреспондент

    Тема:

    Сирия: военная операция Турции и реакция в мире (437)

    (обновлено: )48903
    В четверг боевики обстреляли колонну, в которой 300 семей направлялись к южному выходу из Восточной Гуты. Позднее огонь из минометов был открыт боевиками и по самому выходу, где находились родственники беженцев, а также несколько съемочных групп.
    Раненый в результате обстрела террористов в Сирии. Архивное фото
    САНА

    КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Сирийский военный корреспондент Хасан Бадран погиб в Восточной Гуте во время выполнения своих профессиональных обязанностей, сообщает сирийское национальное агентство САНА.

    Гривны, купюры
    REUTERS Konstantin Chernichkin
    То вверх, то вниз. Кто и как зарабатывает на колебаниях гривны?

    Подробности гибели корреспондента агентство не приводит.

    Сирийская армия продолжает проводить военную операцию против террористов в Восточной Гуте в пригороде Дамаска.

    В четверг боевики обстреляли колонну, в которой 300 семей направлялись к южному выходу из Восточной Гуты, в населенный пункт Млеха. Позднее огонь из минометов был открыт боевиками и по самому выходу, где находились родственники беженцев, а также несколько съемочных групп российских и западных телеканалов, в том числе корреспондент РИА Новости. Всем удалось оперативно эвакуироваться, пострадавших нет.

    Ситуация в Восточной Гуте обострилась в последние недели. СБ ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, однако, по заявлению российского Центра примирения враждующих сторон, боевики продолжают ракетные и минометные обстрелы.

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