МИД России сообщил о десятках раненых в Сирии гражданах РФ и СНГ

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина.

В МИД РФ сообщили, что в ходе недавнего военного столкновения в Сирии были ранены несколько десятков граждан России и стран СНГ. По данным ведомства, это не военнослужащие.

"Как уже отмечалось, в Сирии находятся российские граждане, поехавшие туда по своей воле и с разными целями. Не дело министерства иностранных дел оценивать правомочность и законность таких их решений", — говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.

"При этом, учитывая, что речь идет о гражданах России, находящихся за рубежом, хотели бы отметить следующее. В ходе недавнего военного столкновения, в котором никаким образом не участвовали военнослужащие Российской Федерации и не применялись штатные технические средства, есть погибшие граждане России и стран СНГ, об этом уже говорилось, есть и раненые – их несколько десятков. Им было оказано содействие для возвращения в Россию где, насколько нам известно, они проходят курсы лечения в различных медицинских учреждениях", — добавили в российском МИД.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ведомство подтверждает гибель пяти россиян в результате удара возглавляемой США коалиции в Сирии, но их гражданство необходимо подтвердить.