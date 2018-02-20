наверх
20.02.201816:39
Курсы валют НБУ
  • USD27.01+ 0.02
  • EUR33.52- 0.12
Рубрики
Ещё
    Россия

    МИД России сообщил о десятках раненых в Сирии гражданах РФ и СНГ

    (обновлено: )57401
    По данным МИД, есть раненые граждане России и стран СНГ – их несколько десятков. На данный момент они проходят курсы лечения в различных медицинских учреждениях.
    Здание МИД РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. 

    Появилось видео с места крушения сбитого сирийцами F-16 израильских ВВС
    RT в youtube
    Появилось видео с места крушения сбитого сирийцами F-16 израильских ВВС
    В МИД РФ сообщили, что в ходе недавнего военного столкновения в Сирии были ранены несколько десятков граждан России и стран СНГ. По данным ведомства, это не военнослужащие.

    "Как уже отмечалось, в Сирии находятся российские граждане, поехавшие туда по своей воле и с разными целями. Не дело министерства иностранных дел оценивать правомочность и законность таких их решений", — говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.

    "При этом, учитывая, что речь идет о гражданах России, находящихся за рубежом, хотели бы отметить следующее. В ходе недавнего военного столкновения, в котором никаким образом не участвовали военнослужащие Российской Федерации и не применялись штатные технические средства, есть погибшие граждане России и стран СНГ, об этом уже говорилось, есть и раненые – их несколько десятков. Им было оказано содействие для возвращения в Россию где, насколько нам известно, они проходят курсы лечения в различных медицинских учреждениях", — добавили в российском МИД.

    Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ведомство подтверждает гибель пяти россиян в результате удара возглавляемой США коалиции в Сирии, но их гражданство необходимо подтвердить.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Погром здания "Сбербанка" в Киеве
    Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    Петр Порошенко выступает перед полупустым залом во время Мюнхенской конференции
    Конференция в Мюнхене: провал украинской дипломатии
    Активисты потребовали закрыть Россотрудничество
    Атака на Россотрудничество и "Сбербанк"
    Александр Абраменко
    Олимпиада в Пхенчхане: первое золото Украины