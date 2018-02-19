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    Россия

    Лавров прокомментировал сообщения о сотнях погибших россиян в Сирии

    (обновлено: )64812
    Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "то, что мы читаем про сотни и даже тысячи, по-моему, уже было, - это попытки негодными средствами спекулировать на войне, которая в Сирии, к сожалению, продолжается".
    Министр иностранных дел России Сергей Лавров
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Данные о сотнях погибших россиян в Сирии – это попытки спекулировать на войне, заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

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    "На этот счет уже было сделано заявление. И я считаю, что этого вполне достаточно, по крайней мере, вопросы, которые вы задаете, я надеюсь, они продиктованы желанием способствовать урегулированию. То, что мы читаем про сотни и даже тысячи, по-моему, уже было, — это попытки негодными средствами спекулировать на войне, которая в Сирии, к сожалению, продолжается", — сказал Лавров, комментируя информацию о якобы погибших в Сирии россиянах.

    "Такие попытки (спекуляций — ред.), я считаю как минимум не очень корректными. Публикации, о которых вы говорите, касаются определенного круга СМИ, и все это происходит путем накручивания жареных новостей без предъявления конкретных фактов и не ожидая итогов расследования, которое продолжается. Наберитесь, пожалуйста, терпения", — сказал Лавров.

    Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ведомство подтверждает гибель пяти россиян в результате удара возглавляемой США коалиции в Сирии, но их гражданство необходимо подтвердить.

     

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