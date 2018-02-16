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    Турецкие военные применили в Африне отравляющие вещества - сирийские СМИ

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    Сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на директора больницы Африна Джоана Мохамада сообщает, что "шесть человек поступили в "скорую" с симптомами удушья".
    Операция Оливковая ветвь в сирийском Африне
    "Анадолу"

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Турецкие военные применили отравляющие вещества в сирийском районе Африн, в резулльтате чего шесть человек были госпитализированы с симптомами удушья, сообщает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на директора больницы Африна Джоана Мохамада.

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    "Шесть человек поступили в "скорую" с симптомами удушья в результате применения силами турецкого режима снарядов с отравляющим газом в деревне Аранда", — приводит агентство слова директора больницы.

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    Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Позже премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил о начале наземной операции в Африне. Дамаск осудил действия Турции в провинции, отметив, что она является неотъемлемой частью Сирии.

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