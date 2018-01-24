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    Военная операции Турции в Сирии не ограничится Африном - Эрдоган

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    Сирия: военная операция Турции и реакция в мире (395)

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    По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, вооруженные силы страны намерены в рамках операции "Оливковая ветвь" полностью очистить от террористов всю свою границу с Сирией.
    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
    ADEM ALTAN/AFP

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Турция не ограничится операцией в сирийском Африне, она намерена пресечь "грязные игры" и очистить всю свою границу с Сирией от террористов, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган.

    Операция турецких ВВСОливковая ветвь в сирийском Африне
    aa.com.tr
    "Оливковая ветвь" в сирийском Африне: кадры авиаударов Турции

    "Начав операцию "Оливковая ветвь", мы пресекли игры разных сил, которые хотят осуществить свои планы в нашем регионе. Начиная с Манбиджа, на протяжении всей нашей границы (с Сирией) мы полностью очистим от террористов регион, обеспечим нашу безопасность", — заявил Эрдоган, выступая перед главами местных администраций в Анкаре.

    Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в минувшее воскресенье о начале наземной операции в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

    Дамаск осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии.

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