Военная операции Турции в Сирии не ограничится Африном - Эрдоган

ADEM ALTAN/AFP

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Турция не ограничится операцией в сирийском Африне, она намерена пресечь "грязные игры" и очистить всю свою границу с Сирией от террористов, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган.

"Начав операцию "Оливковая ветвь", мы пресекли игры разных сил, которые хотят осуществить свои планы в нашем регионе. Начиная с Манбиджа, на протяжении всей нашей границы (с Сирией) мы полностью очистим от террористов регион, обеспечим нашу безопасность", — заявил Эрдоган, выступая перед главами местных администраций в Анкаре.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в минувшее воскресенье о начале наземной операции в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии.