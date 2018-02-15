РФ подтверждает гибель пяти россиян при ударе коалиции США в Сирии

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ведомство подтверждает гибель пяти россиян в результате удара возглавляемой США коалиции в Сирии, но их гражданство необходимо подтвердить.

"Материалы о гибели десятков и сотен российских граждан – это классическая дезинформация. Их не 400, не 200, не 100 и не десять. По предварительным данным, в результате произошедшего вооруженного столкновения, причины которого сейчас выясняются, речь может идти о гибели пяти человек, предположительно, граждан России. Есть и пострадавшие, но все это требует проверки, в частности и в первую очередь, конечно, гражданства — являются ли все они гражданами России или других стран. Я хотела бы еще раз подчеркнуть, что речь не идет о российских военнослужащих", — заявила она на брифинге в четверг.

Она также отметила, что данные о том, что российские военные погибли под ударом американских сил в Сирии – это дезинформация.

"Это классическая дезинформация", — заявила Захарова.

"Интересно, что одними из первых, может быть, даже ещё до упомянутых СМИ, эту дезинформацию запустили на своих информационных каналах антиправительственные сирийские боевики, которые зачем-то взяли фотографию поверхности Марса", — отметила Захарова.

В ночь на четверг коалиция заявила о "неспровоцированной атаке" на штаб "Сирийских демократических сил" (SDF) со стороны проправительственных вооруженных формирований в восьми километрах к востоку от согласованной линии предотвращения конфликтов на реке Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор. В сообщении командования указывалось, что были нанесены ответные удары, "чтобы отразить акт агрессии в отношении партнеров, участвующих в борьбе с группировкой ИГ". В американских СМИ сообщалось, что погибли около 100 бойцов сирийских проправительственных формирований.