Появилось видео с места крушения сбитого сирийцами F-16 израильских ВВС

Израильская армия подтвердила, что самолет F-16, разбившийся на севере страны, принимал участие в авианалете на Сирию, который сопровождался массированным зенитным огнем с земли.

Ранее израильская армейская пресс-служба сообщила, что израильские военные перехватили в ночь на субботу иранский беспилотный летательный аппарат, вторгшийся в воздушное пространство страны из Сирии, и атаковали в ответ "иранские цели" на территории соседней страны. Позже в пресс-службе сообщили об истребителе F-16, потерпевшем крушение на севере Израиля после авиаудара в Сирии.

При этом сирийское национальное агентство SANA со ссылкой на военный источник сообщило, что самолеты израильских ВВС атаковали военные объекты армии САР в центральной части страны, в ответ сирийские ПВО подбили несколько самолетов.

В сообщении армейской пресс-службы сказано, что экипаж благополучно катапультировался над своей территорией.

"Во время налета… зенитные ракеты были выпущены по самолетам ВВС Израиля. Пилоты одного из них покинули машину… Они приземлились на израильской территории и доставлены в госпиталь для лечения", — сказано в сводке.

Военные не уточняют, что послужило причиной крушения F-16 — поражение огнем с земли или техническая неисправность. В модификации F-16I американский истребитель-бомбардировщик имеет экипаж из двух человек.

Как ранее сообщалось, целью авиаударов, согласно заявлению израильской армии, стали иранские системы управления беспилотными летательными аппаратами, один из которых был утром сбит в воздушном пространстве еврейского государства.

Вторжение беспилотника со стороны Сирии израильские военные характеризуют как акт агрессии со стороны Ирана и грубое нарушение израильского суверенитета.