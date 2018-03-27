Порноактриса подала в суд на адвоката Трампа за клевету - СМИ

КИЕВ, 26 мар – РИА Новости Украина. Порноактриса Сторми Дэниелс (настоящее имя Стефани Клиффорд) подала в суд на адвоката Майкла Коэна, который представляет интересы президента США Дональда Трампа, сообщает газета Washington Post.

По информации издания, фамилия Коэна была добавлена в качестве соответчика в ранее поданный актрисой иск против Трампа. Дэниелс утверждает, что адвокат опорочил ее, намекнув, что она лгала о романе с Трампом более десяти лет назад.

Сообщалось, что отношения между актрисой и Трампом завязались спустя год после его женитьбы на Меланье Трамп в 2006 году. Порноактриса сначала опровергла сообщения о своей связи с Трампом. Однако затем стало известно, что Клиффорд подала иск в Верховный суд Лос-Анджелеса, в котором заявила, что заключенное ею соглашение о неразглашении информации о связи с Трампом недействительно. В этом же иске она сообщила о том, что связь с Трампом у нее была в 2006–2007 годах.

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Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник написало, что адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил 130 тысяч долларов Клиффорд, известной под псевдонимом Сторми Дэниэлс, в рамках соглашения о неразглашении ее связи с президентом, в Белом доме эту информацию опровергли. Позже Коэн заявил, что заплатил Клиффорд, не сообщив, с какой целью был сделан платеж.

Тогда Дэниелс обратилась к президенту США Дональду Трампу с предложением вернуть 130 тысяч долларов, полученные в обмен на соглашение о неразглашении ее отношений с ним.

Коэн позднее подал в суд на порноактрису, обвинив ее в 20 эпизодах нарушения соглашения о неразглашении информации о ее отношениях с президентом США. Он требует 20 миллионов долларов в качестве возмещения убытков.

История вокруг якобы имевшей место супружеской измены Трампа, который десять лет назад не собирался выдвигаться на пост президента страны, привлекает повышенное внимание СМИ и политических противников главы государства. Накануне интервью с актрисой на канале CBS посмотрело рекордное за 10 лет для такого типа передач число зрителей – около 22 миллионов.

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Скандал разворачивается на фоне набирающей ход кампании по выборам в конгресс, которые пройдут в ноябре. Обе палаты конгресса пока контролируют однопартийцы Трампа – республиканцы, а демократы рассматривают предстоящее голосование как возможность частичного реванша за поражение на президентских выборах 2016 года. Тогда против Трампа уже выдвигали обвинения в грубом обращении с женщинами, но не в супружеской неверности, что считается в США тяжелым моральным проступком.