Порноактриса доказала свои слова о связи с Трампом на детекторе лжи - СМИ

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Порноактриса Сторми Дэниелс (Стефани Клиффорд) проходила проверку на детекторе лжи, которая подтвердила истинность ее слов об интимной связи с президентом США Дональдом Трампом, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на отчет о тестировании.

Проверка была проведена с подачи журнала Life & Style, который взял интервью у актрисы в мае 2011 года, однако не опубликовал его. За этот материал Дэниелс обещали заплатить 15 тысяч долларов, но, как уточнили источники, денег она не получила.

По словам эксперта Рональда Слэя, проводившего тест, слова Дэниелс об интимной связи с Трампом в 2006 году оказались правдивыми. Согласно информации издания, адвокат актрисы Майкл Авенатти заплатил 25 тысяч долларов, чтобы выкупить права на видеозапись этой проверки. В своем Twitter он выложил фото его клиентки, сделанное, по всей видимости, во время проверки на детекторе лжи (см. ниже).

Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на источник писало, что адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил 130 тысяч долларов Клиффорд, известной под псевдонимом Сторми Дэниелс, в рамках соглашения о неразглашении ее связи с президентом, в Белом доме эту информацию опровергли. Позже Коэн заявил, что заплатил Клиффорд, не сообщив, с какой целью был сделан платеж.

@MichaelAvenatti Порноактриса Сторми Дэниелс проходит тест на детекторе лжи

Тогда Дэниелс обратилась к президенту с предложением вернуть 130 тысяч долларов, полученные в обмен на соглашение о неразглашении ее отношений с ним. Как заявил в письме Авенатти, Дэниелс надеется рассказать правду, чтобы американцы сами могли сделать выводы.

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Сообщалось, что отношения между актрисой и Трампом завязались спустя год после его женитьбы на Меланье Трамп в 2006 году. Порноактриса сначала опровергла сообщения о своей связи с Трампом. Однако затем стало известно, что Клиффорд подала иск в Верховный суд Лос-Анджелеса, в котором заявила, что заключенное ею соглашение о неразглашении информации о связи с Трампом недействительно. В этом же иске она сообщила о том, что связь с Трампом у нее была в 2006-2007 годах.

Адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн подал в суд на Дэниелс, обвинив ее в 20 эпизодах нарушения соглашения о неразглашении информации о ее отношениях с президентом США. По данным Washington Post, Коэн создал корпорацию с ограниченной ответственностью, чтобы через нее заключить соглашение о неразглашении с актрисой. Теперь он требует 20 миллионов долларов в качестве возмещения убытков.