Трамп победил порноактрису в суде

JEFF KOWALSKY / AFP

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп выиграл суд у порноактрисы Стефани Клиффорд, которую СМИ подозревали в связи с ним, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Президент прямо на это ответил и ясно дал понять, что ни одно из этих утверждений (о связи с актрисой – ред.) не является правдой. Это дело уже было выиграно в арбитраже", — сказала Сандерс в среду на брифинге, посоветовав обратиться за подробностями к адвокату Трампа.

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Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на источник написало, что адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн заплатил 130 тысяч долларов Клиффорд, известной под псевдонимом "Неистовая Дэниэлс" (Stormy Daniels), в рамках соглашения о неразглашении ее связи с президентом, в Белом доме эту информацию опровергли. Позже сам Коэн заявил, что заплатил Клиффорд, не сообщив, с какой целью был сделан платеж.

Отмечалось, что отношения между актрисой и Трампом завязались спустя год после его женитьбы на Меланье Трамп в 2006 году. Порноактриса сначала опровергла сообщения о своей связи с Трампом. Однако в среду стало известно, что Клиффорд подала иск в Верховный суд Лос-Анджелеса, в котором заявляет, что заключенное ею соглашение о неразглашении информации о связи с Трампом недействительно. В этом же иске она сообщила о том, что связь с Трамп у нее была в 2006-07 годах.

Напомним, ранее Трамп назвал себя единственной звездой в США.