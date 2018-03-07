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    Трамп похвалил КНДР: действует "позитивно"

    (обновлено: )15
    Как отметил Трамп, заявления, которые идут из Южной Кореи и Северной Кореи, очень позитивные: "Это было бы замечательным для всего мира".
    Дональд Трамп. Архивное фото
    twitter.com/realdonaldtrump

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп похвалил предложения КНДР по проведению переговоров.

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    "Похоже, что Северная Корея действует позитивно", — сказал Трамп журналистам, комментируя сообщения о приверженности КНДР денуклеаризации Корейского полуострова.

    "Заявления, которые идут из Южной Кореи и Северной Кореи, очень позитивные. Это было бы замечательным для всего мира", — добавил американский президент.

    По его словам, он "хотел бы быть оптимистом".

    "Мне очень интересно будет посмотреть, что произойдет", — заключил Трамп.

    Высокопоставленная правительственная делегация Южной Кореи посетила 5-6 марта КНДР, где провела встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. В ходе встречи, как сообщает администрация южнокорейского президента, стороны договорились провести саммит лидеров двух стран в конце апреля и организовать "горячую линию" "с целью проведения тесных консультаций и для смягчения возможной военной напряженности". Кроме этого КНДР заявила о своем желании вести открытый диалог с США, чтобы обсудить вопросы денуклеаризации Корейского полуострова и нормализации отношений.

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