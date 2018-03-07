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    США ввели санкции против КНДР за использование химоружия

    Тема:

    Убийство брата Ким Чен Ына (33)

    (обновлено: )10512
    В заявлении Госдепа говорится, что США определили, что правительство Северной Кореи использовало боевое химическое отравляющее вещество VX для убийства Ким Чен Нама в аэропорту Куала-Лумпура.
    Флаг США
    Associated Press Julie Jacobson

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. США ввели санкции против КНДР за использование химического оружия при убийстве Ким Чен Нама, брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, в феврале 2017 года, сообщает госдепартамент.

    "Эти санкции дополняют существующие в США всеобъемлющие санкции, направленные против незаконной северокорейской деятельности. Санкции вступили в силу с момента опубликования этого определения в Федеральном реестре 5 марта 2018 года", — говорится в сообщении.

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    В распространенном заявлении ведомства отмечается, что 22 февраля США определили, что правительство Северной Кореи использовало боевое химическое отравляющее вещество VX для убийства Ким Чен Нама в аэропорту Куала-Лумпура.

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    "США решительно осуждают применение химического оружия для совершения убийства. Это публичное проявление неуважения ко всеобщим нормам, направленным против применения химического оружия, еще раз демонстрирует безрассудный характер Северной Кореи и подчеркивает, что мы не можем позволить себе терпеть какую бы то ни было программу северокорейского оружия массового уничтожения", — отмечается в заявлении.

    Ким Чен Нам — старший брат нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына. У них разные матери, но один отец — скончавшийся в 2011 году Ким Чен Ир. Вместе со своей семьей Ким Чен Нам жил в Макао и занимался бизнесом, отдалившись от политики. В одном из зарубежных телеинтервью его сын Ким Хан Соль признался, что никогда не видел ни своего деда Ким Чен Ира, ни нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына.

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