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    Экономический советник Трампа Гэри Кон заявил об отставке

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    Гэри Кон ушел с поста советника на фоне резонансного решения президента Дональда Трампа ввести экономические пошлины на импорт стали и алюминия в США.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Экономический советник президента США Гэри Кон заявил, что решил уйти в отставку в ближайшие недели.

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    "Я благодарен президенту за предоставленную мне возможность (работать в администрации — Ред.) и желаю ему и администрации больших успехов в будущем", — говорится в заявлении Кона.

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    Кон ушел на фоне решения президента США Дональда Трампа ввести экономические пошлины на импорт стали и алюминия в США. Это решение не поддержали как торговые партнеры США, так и некоторые однопартийцы Трампа.

    Кон стал вторым чиновником администрации США, который заявил об уходе со своего поста. Ранее такое решение приняла давняя соратница Трампа директор Белого дома по коммуникациям Хоуп Хикс. В общей сложности с момента инаугурации Трампа в январе 2017 года его команду покинули более 10 человек.

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