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    США будут противодействовать вмешательству РФ в выборы - Трамп

    Тема:

    США - Россия: санкции преткновения (677)

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    Говоря о президентских выборах в 2016 году, Дональд Трамп подтвердил, что "Россия, определенно, вмешивалась" в них, но "никакого влияния на голоса не оказала".
    Президент США Дональд Трамп
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. США будут противодействовать попыткам России "вмешаться в выборы" в конгресс в 2018 году, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

    В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном Трампа спросили, беспокоит ли его возможное вмешательство России в предстоящие выборы.

    Флаг США и флаг России
    Mladen ANTONOV / AFP
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    "Нет, потому что мы очень серьезно противодействуем (вмешательству — ред.)… Мы очень серьезно работаем (по подготовке — ред.) к выборам 2018 и 2020 года", — сказал президент США.

    Он также отметил преимущества бумажной системы подсчета голосов.

    "Это старомодно, но всегда хорошо – иметь запасную бумажную систему голосования. Бумажную, а не компьютерную", — подчеркнул Трамп.

    Говоря о выборах в 2016 году, Трамп подтвердил, что "Россия, определенно, вмешивалась" в них, но "никакого влияния на голоса не оказала". Он также не исключил, что вмешиваться могли как другие страны, так и отдельные лица.

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    В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также проводит спецпрокурор Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США.

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