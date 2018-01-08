В России ответили на заявление США о "десятилетиях вмешательства РФ"

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что американские спецслужбы "заврались", говоря о многолетнем вмешательстве России в выборы США.

По ее словам, до избрания президентом страны Дональда Трампа об этом никто никогда не говорил.

"Лучшим доказательством того, что это чистой воды вранье, является то, что все эти "десятилетия" американские спецслужбы и официальные лица ни разу ни о чем подобном не заявляли и никогда не ставили перед российской стороной подобные вопросы. Ни одного сюжета, фильма, выступления не было, пока американская выборная система не выдала результат в виде президента Трампа. Вот тогда все и началось — бездоказательные обвинения, поиски внешнего врага, стенания о "руке Кремля" — одним словом, песня половецких пленниц", — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее директор ЦРУ Майк Помпео заявил в эфире телеканала CBS, что Россия "десятилетиями" пытается подорвать выборы в США.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.