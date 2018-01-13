Адвокат Трампа заплатил порноактрисе за молчание о связи с ним - WSJ

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн заплатил 130 тысяч долларов бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд в рамках соглашения о неразглашении ее связи с президентом, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источник. В Белом доме эту информацию опровергли.

Как заявляет издание, отношения между актрисой и Трампом завязались спустя год после женитьбы на Мелании Трамп в 2006 году. Отмечается, что во время предвыборной кампании Трампа актриса рассказала прессе о своей связи с ним, и позднее юристы заключили с Клиффорд соглашение о конфиденциальности, предусматривающую выплату ей 130 тысяч долларов.

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Представители Белого дома назвали информацию "ложной" и заявили, что подобные материалы давно "циркулируют" в прессе.

Ранее Wall Street Journal сообщала, что один из сторонников Трампа Дэвид Пекер заплатил модели журнала Playboy Карен Макдугал 150 тысяч долларов за ее молчание об отношениях с президентом. Представители Трампа отрицали инцидент.

В последнее время в США и других западных странах разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса, киноиндустрии и политики.