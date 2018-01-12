Трамп "продал" Норвегии истребители из видеоигры Call of Duty - СМИ

Brendan Smialowski / AFP

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил о продаже Норвегии истребителей, которые существуют только в одной из частей видеоигры Call of Duty, сообщает газета Washington Post.

Ранее Трамп заявил, что Норвегия приобрела партию американского вооружения, в том числе, малозаметные многофункциональные истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35. Стоимость поставляемых американских самолетов составит 10 миллиардов долларов.

"В ноябре мы начали поставлять первые истребители F-52 и F-35", — приводит издание слова американского президента. Он добавил, что всего США предоставят Норвегии 52 истребителя. По данным газеты, Трамп во время своей речи перепутал число самолетов с моделью истребителей.

Представитель авиастроительной компании Lockheed Martin, поставляющей настоящие самолеты, заявил, что правительство Норвегии пока согласовало финансирование 40 истребителей модели F-35, и на данный момент получила 10 из них, сообщает издание.

Игры серии Call of Duty — это боевики от первого лица, посвященные Второй мировой войне, временам холодной войны, гипотетической Третьей мировой войне и борьбе с терроризмом. Действие игр серии разворачивается в разных частях света и сопровождается многочисленными перестрелками, взрывами и погонями. Самолет F-52 является выдуманным и появляется в игре Call of Duty: Advanced Warfare, выпущенной в 2014 году.