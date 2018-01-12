Трамп пригрозил выйти из сделки с Ираном

NICHOLAS KAMM / AFP

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп требует от ЕС участвовать в "исправлении" сделки с Ираном, в противном случае пригрозил вовсе отказаться от соглашения.

"Никто не должен сомневаться в моих словах. Я сказал, что не буду подтверждать выполнение ядерной сделки, и я его не подтвердил. Я также выполню вот какое обещание: я призываю ключевые европейские страны присоединиться к США в исправлении значительных недостатков сделки, в противостоянии иранской агрессии и в поддержке иранского народа. Если другие страны не смогут действовать сейчас, я прекращу нашу сделку с Ираном. Те, кто по какой-либо причине решат не работать с нами, поддерживают ядерные амбиции иранского режима, выступают против народа Ирана и всех миролюбивых стран мира", — говорится в письменном заявлении Трампа.

Также Трамп назвал Иран "главным спонсором терроризма" и обвинил его в "поддержке террористических группировок", в частности, движений "Хезболлах" и ХАМАС.

"Иранский режим является главным в мире государством, спонсирующим терроризм. Его действия позволяют "Хезболлах", ХАМАС и другим террористам сеять хаос и убивать невинных людей", — говорится в заявлении Трампа.

По словам американского лидера, Иран "финансировал, вооружил и подготовил свыше 100 тысяч боевиков, чтобы распространять разрушения по всему Ближнему Востоку".

Трамп ранее заявил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" заключенного 14 июля 2015 года международного соглашения с Ираном.