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    Иран бунтует. Протесты в 11 городах собрали в одно видео

    (обновлено: )13110
    В интернете появилась подборка видео из 11 городов Ирана, которые охватили массовые протесты. Кадры взяты из социальных сетей за 31 декабря, затем Instagram и Telegram были заблокированы.
    facebook.com/radiosvoboda

    Редкие кадры собраны в одно видео на странице Радио Свобода в Facebook.

    В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции социального протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других государств. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек. Около 450 человек были задержаны за последние три дня в связи с протестами в Тегеране.

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    Манифестации в среду проходят в таких городах, как Ахваз, Бушир, Илам и Хорремабад. Точное число участников не сообщается.

    AP Photo/Ebrahim Noroozi
    Протесты в Тегеране

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