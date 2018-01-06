США "просчитались", созвав Совбез ООН из-за акций протеста - МИД Ирана

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. США "просчитались" в своем решении созвать заседание Совета безопасности ООН по прошедшим в Иране акциям протеста, заявил министр иностранных страны дел Джавад Зариф. Он также поприветствовал намерение других стран соблюдать обязательства по "иранской ядерной сделке".

"Совет безопасности ООН отверг неприкрытую попытку США использовать свой мандат в своих интересах. Большинство подчеркнуло необходимость полного следования СВПД (ядерной сделке) и отказа от вмешательства во внутренние дела других стран. Очередной просчет во внешней политике администрации Трампа", — написал Зариф в Twitter.

Читайте также: А Трамп – против. Мировой конфликт из-за соглашения по Ирану

Совет Безопасности ООН в пятницу, 6 января, по инициативе США провел заседание по Ирану. Накануне постпред США при ООН Никки Хейли заявила об опасности развития ситуации в стране по сирийскому сценарию. Происходящее в Иране, по словам Хейли, затрагивает фундаментальный вопрос прав человека для народа Ирана, а также вопрос международного мира и безопасности.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек. Около 450 человек были задержаны за последние три дня в Тегеране.

События в мире 5 января: Пакистан минус США, временный конец "Игры престолов"

Ранее президент США Дональд Трамп выразил уважение народу Ирана и обещал оказать ему поддержку "в надлежащее время".