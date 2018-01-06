наверх
06.01.201808:00
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    США "просчитались", созвав Совбез ООН из-за акций протеста - МИД Ирана

    Тема:

    Мир напрягся. Массовые протесты в Иране (124)

    (обновлено: )40670
    Министр иностранных Ирана дел Джавад Зариф назвал "просчетом" инициативу США, а также поприветствовал намерение других стран соблюдать обязательства по "иранской ядерной сделке".
    Министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф
    Associated Press Ebrahim Noroozi

    КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. США "просчитались" в своем решении созвать заседание Совета безопасности ООН по прошедшим в Иране акциям протеста, заявил министр иностранных страны дел Джавад Зариф. Он также поприветствовал намерение других стран соблюдать обязательства по "иранской ядерной сделке".

    Иран бунтует. Протесты в 11 городах собрали в одно видео. Видео
    facebook.com/radiosvoboda
    Иран бунтует. Протесты в 11 городах собрали в одно видео

    "Совет безопасности ООН отверг неприкрытую попытку США использовать свой мандат в своих интересах. Большинство подчеркнуло необходимость полного следования СВПД (ядерной сделке) и отказа от вмешательства во внутренние дела других стран. Очередной просчет во внешней политике администрации Трампа", — написал Зариф в Twitter.

    Читайте также: А Трамп – против. Мировой конфликт из-за соглашения по Ирану

    Совет Безопасности ООН в пятницу, 6 января, по инициативе США провел заседание по Ирану. Накануне постпред США при ООН Никки Хейли заявила об опасности развития ситуации в стране по сирийскому сценарию. Происходящее в Иране, по словам Хейли, затрагивает фундаментальный вопрос прав человека для народа Ирана, а также вопрос международного мира и безопасности.

    В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек. Около 450 человек были задержаны за последние три дня в Тегеране.

    События в мире 5 января: Пакистан минус США, временный конец "Игры престолов"

    Ранее президент США Дональд Трамп выразил уважение народу Ирана и обещал оказать ему поддержку "в надлежащее время".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Евгений Лосовский
    Убийство Ноздровской: страна протрезвела
    Больница. Архивное фото
    Паника из-за вспышки гепатита в Николаеве
    Андрей Блинов
    Украина 2018: новые испытания
    Заседание Апелляционного суда по делу Михаила Саакашвили
    Приговор для Саакашвили: будет ли депортация?