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    Протесты в Иране: арестован экс-президент Ахмадинежад

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    Мир напрягся. Массовые протесты в Иране (127)

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    По данным СМИ, власти распорядились арестовать бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада во время его визита в город Шираз, и арест состоялся при одобрении верховного лидера Али Хаменеи.
    Махмуд Ахмадинежад
    RIA News Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. В Иране арестован экс-президент Махмуд Ахмадинежад за поддержку протестов в стране во время его поездки в город Шираз. Об этом сообщило арабское издание Al-Quds Al-Arabi со ссылкой на собственные источники в Тегеране.

    Протесты в Тегеране
    AP Photo/Ebrahim Noroozi
    Пять ключевых особенностей протестов в Иране

    "Власти распорядились арестовать бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада во время его визита в город Шираз, и арест состоялся при одобрении верховного лидера Али Хаменеи", — сообщила издающаяся в Лондоне арабоязычная газета.

    По данным источников газеты, иранские власти приняли такое решение из-за заявлений Ахмадинежада в городе Бушер на юге Ирана, которые были расценены как "подстрекательство к беспорядкам".

    Как отмечает издание, в четверг Ахмадинежад, выступая перед жителями Бушера, обрушился с критикой на действующего президента Ирана Хасана Роухани и его правительство, обвинив их в отдалении от проблем народа, "плохом управлении" и присвоении "монополии на общественное богатство".

    Консерватор Ахмадинежад занимал президентский пост два срока подряд — с 2005 по 2013 год. В 2009 году в стране прошли протесты после его второй победы на выборах.

    В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря минувшего года проходят массовые акции социального протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек. Около 450 человек были задержаны за последние три дня в связи с протестами в Тегеране.

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