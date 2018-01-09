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    В Иране за время протестов задержали около 3,7 тысячи человек

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    Мир напрягся. Массовые протесты в Иране (128)

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    Как сообщил член комитета по вопросам образования в парламенте Ирана Махмуд Садеги, порядка 3,7 тысячи человек были задержаны в ходе протестов, проходивших в различных городах страны.
    Протесты в Тегеране
    Associated Press

    КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Порядка 3,7 тысячи человек были задержаны в ходе протестов, проходивших в различных городах Ирана в течение нескольких дней с конца 2017 года, заявил член комитета по вопросам образования в парламенте страны Махмуд Садеги.

    Протесты в Тегеране
    AP Photo/Ebrahim Noroozi
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    "Принимая во внимание тот факт, что задержания этих лиц производились различными органами правопорядка и безопасности, невозможно назвать точное число (задержанных студентов)", — заявил Садеги агентству парламента страны ICANA, отметив, что общее число задержанных по всей стране составляет порядка 3,7 тысячи человек.

    Ранее сообщалось, что власти Ирана задержали главных организаторов протестных акций, при этом отпустив большинство ранее задержанных.

    В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря минувшего года проходили массовые акции социального протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек. Около 450 человек были задержаны за последние три дня в связи с протестами в Тегеране.

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