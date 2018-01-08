Горящий у побережья Китая иранский танкер на грани взрыва

Инцидент произошел вечером 6 января. Танкер SANCHI, принадлежащий иранской компании и шедший под панамским флагом, столкнулся с гонконгским сухогрузом CF CRYSTAL у восточного побережья Китая. На борту нефтевоза находились в общей сложности 32 человека, из них 30 — граждане Ирана и два члена экипажа из Бангладеш. В результате столкновения связь с ними прервалась. На борту гонконгского сухогруза находился 21 член экипажа, все они были благополучно спасены. КНР направила на место происшествия четыре спасательных корабля и три судна для ликвидации розлива топлива. Южная Корея отправила на поиски пропавших корабль и вертолет, США — патрульный противолодочный самолет P-8 "Посейдон".

"Корпус танкера SANCHI и утекшее топливо возле корабля полностью охвачены пламенем. Степень опасности пожара крайне высокая. По оценкам специалистов, существует вероятность взрыва и затопления танкера", — говорится в опубликованном заявлении ведомства.

Власти предупреждают, что испарение отравляющего газа и возможность взрыва представляют большую опасность для спасателей, которые работают на месте происшествия. Сообщается, что государственное управление по безопасности на море Китая запретило движение кораблей в радиусе 10 морских миль от места происшествия и опубликовало соответствующее предупреждение. В настоящее ведомства уже создало рабочую комиссию, которая занимается расследованием происшествия.

Ранее в понедельник официальный представитель МИД КНР Лу Кан подтвердил, что спасатели обнаружили тело моряка, считавшегося пропавшим, поиски остальных продолжаются. Агентство Tansim в свою очередь сообщило, что тело погибшего направлено в Шанхай, где будет проведено опознание и вскрытие.

Ранее сообщалось, что система электронных торгов арестованным имуществом "СЕТАМ" продала два российских танкера "Ниагара" и "Борислав" за 10,1 млн гривен.