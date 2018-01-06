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    В мире

    США готовы к введению новых санкций против Ирана - Тиллерсон

    Тема:

    Мир напрягся. Массовые протесты в Иране (123)

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    По словам госсекретаря США, среди основных претензий, выдвигаемых Ирану, "поддержка Ираном хуситов в Йемене, дестабилизирующих действий в Сирии, финансирование ополчения и отправка иностранных боевиков".
    Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. США будут вводить новые санкции против Ирана, если Тегеран не изменит свое поведение, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в эфире CNN.

    Главу госдепартамента попросили прокомментировать возможную ситуацию, когда США по-прежнему будут признавать соблюдение Тегераном соглашения по ядерной программе, но при этом вводить санкции по другим вопросам.

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    "Они (санкции) будут. Например, вчера министерство финансов объявило не связанные с ядерным вопросом санкции в ответ на программу создания баллистических ракет", — сказал Тиллерсон.

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    На уточняющий вопрос, ждать ли новых санкций, он ответил: "Если Иран не изменит свое поведение".

    "Мы смотрим на абсолютную совокупность действий и поведения Ирана. Есть решение о снятии санкций по ядерному соглашению, а есть решения о накладывании дополнительных санкций на Иран, не связанных с ядерным соглашением", — добавил госсекретарь.

    Он перечислил традиционные претензии США к Ирану. "Это поддержка Ираном хуситов в Йемене, дестабилизирующих действий в Сирии, финансирование ополчения и отправка иностранных боевиков, вооружение террористических организаций в регионе, ливанской "Хезболлах" — с этим надо бороться", — сказал Тиллерсон.

    Совет Безопасности ООН в пятницу, 6 января, по инициативе США провел заседание по Ирану. Накануне постпред США при ООН Никки Хейли заявила об опасности развития ситуации в стране по сирийскому сценарию. Происходящее в Иране, по словам Хейли, затрагивает фундаментальный вопрос прав человека для народа Ирана, а также вопрос международного мира и безопасности.

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    В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек. Около 450 человек были задержаны за последние три дня в Тегеране.

    Ранее президент США Дональд Трамп выразил уважение народу Ирана и обещал оказать ему поддержку "в надлежащее время".

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