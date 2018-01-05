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    В мире

    Франция не согласна с США в оценке происходящего в Иране

    Тема:

    Мир напрягся. Массовые протесты в Иране (122)

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    Постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр ротметил, что "какими бы беспокоящими ни были события последних дней в Иране, по существу, они не представляют угрозы международному миру и безопасности".
    Протесты в Тегеране
    REUTERS

    КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Официальный Париж не согласился с Вашингтоном в оценке происходящего в Иране, постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр предостерег от использования ситуации в Иране в свою пользу.

    Иран бунтует. Протесты в 11 городах собрали в одно видео. Видео
    facebook.com/radiosvoboda
    Иран бунтует. Протесты в 11 городах собрали в одно видео

    Совет Безопасности ООН в пятницу, 6 января, по инициативе США проводит заседание по Ирану. Накануне постпред США при ООН Никки Хейли заявила об опасности развития ситуации в стране по сирийскому сценарию. Происходящее в Иране, по словам Хейли, затрагивает фундаментальный вопрос прав человека для народа Ирана, а также вопрос международного мира и безопасности.

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    "Какими бы беспокоящими ни были события последних дней в Иране, по существу, они не представляют угрозы международному миру и безопасности. Мы должны отреагировать соответствующим образом на происходящее, другими словами, мы должны следить и быть бдительными в отношении происходящего в рамках мирных протестов", — сказал Делаттр.

    Он заявил о необходимости "избежать любых попыток использовать этот кризис для частных нужд". "Это будет иметь диаметрально противоположный результат", — сказал французский дипломат.

    В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек. Около 450 человек были задержаны за последние три дня в Тегеране.

    Ранее президент США Дональд Трамп выразил уважение народу Ирана и обещал оказать ему поддержку "в надлежащее время".

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