наверх
05.01.201807:22
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    США опасаются развития ситуации в Иране по сирийскому сценарию

    Тема:

    Мир напрягся. Массовые протесты в Иране (118)

    (обновлено: )131
    Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что происходящее в Иране затрагивает фундаментальный вопрос прав человека для иранского народа, а также вопрос международного мира и безопасности.
    Масштабные акции протесты в Тегеране
    Associated Press

    КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Постпред США при ООН Никки Хейли накануне встречи Совета Безопасности в связи с акциями протеста в Иране заявила об опасности развития в стране сирийского сценария и призвала не допустить этого.

    Иран бунтует. Протесты в 11 городах собрали в одно видео. Видео
    facebook.com/radiosvoboda
    Иран бунтует. Протесты в 11 городах собрали в одно видео

    "Мир стал свидетелем ужасов, происходящих в Сирии, которые начались с того, что кровавый режим отрицал право народа на мирный протест. Мы не должны позволить, чтобы это произошло в Иране", — говорится в распространенном заявлении Хейли. Встреча СБ ООН по Ирану состоится в пятницу в 15.00 (22.00 по Киеву) по инициативе США.

    Читайте также: А Трамп – против. Мировой конфликт из-за соглашения по Ирану

    Происходящее в Иране, по словам Хейли, затрагивает фундаментальный вопрос прав человека для народа Ирана, а также вопрос международного мира и безопасности.

    "Если какая-то страна попытается не допустить проведение этой встречи Совета Безопасности, это скажет само за себя. Так же как иранский режим пытается лишить свой народ возможности быть услышанным", — говорится в заявлении постпредства США.

    В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек. Около 450 человек были задержаны за последние три дня в Тегеране.

    Ранее президент США Дональд Трамп выразил уважение народу Ирана и обещал оказать ему поддержку "в надлежащее время".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Эксперты на месте, где было найдено тело правозащитницы Ирины Ноздровской. Видео
    Убийство Ноздровской: страна протрезвела
    Последствия морозной погоды в Швейцарии. Архивное фото
    Суперштормы накрыли Европу
    Продажа мяса в Украине. Архивное фото
    Украина 2018: новые испытания
    Василий Волга
    Националистический радикализм крепчает