США опасаются развития ситуации в Иране по сирийскому сценарию

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Постпред США при ООН Никки Хейли накануне встречи Совета Безопасности в связи с акциями протеста в Иране заявила об опасности развития в стране сирийского сценария и призвала не допустить этого.

"Мир стал свидетелем ужасов, происходящих в Сирии, которые начались с того, что кровавый режим отрицал право народа на мирный протест. Мы не должны позволить, чтобы это произошло в Иране", — говорится в распространенном заявлении Хейли. Встреча СБ ООН по Ирану состоится в пятницу в 15.00 (22.00 по Киеву) по инициативе США.

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Происходящее в Иране, по словам Хейли, затрагивает фундаментальный вопрос прав человека для народа Ирана, а также вопрос международного мира и безопасности.

"Если какая-то страна попытается не допустить проведение этой встречи Совета Безопасности, это скажет само за себя. Так же как иранский режим пытается лишить свой народ возможности быть услышанным", — говорится в заявлении постпредства США.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек. Около 450 человек были задержаны за последние три дня в Тегеране.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил уважение народу Ирана и обещал оказать ему поддержку "в надлежащее время".