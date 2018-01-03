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    В мире

    США задумались о санкциях против Ирана на фоне массовых протестов

    Тема:

    Обострение ситуации вокруг Ирана (102)

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    Официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт заявила, что США "пристально следят за сообщениями о возможном нарушении прав этих протестующих, которые протестуют мирно".
    Флаг США
    Associated Press Julie Jacobson

    КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. США рассматривают санкции среди разных вариантов ответа на действия властей Ирана в отношении участников массовых протестов в стране, заявила официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт.

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    Ранее пресс-секретарь президента США Сара Сандерс заявила, что Белый дом считает беспорядки в Иране "народным восстанием.

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    "Мы не будем забегать вперед в том, что касается санкций, но они входят в тот широкий и разнообразный набор средств, которым мы располагаем", — заявила журналистам представитель госдепа.

    Она добавила, что США "пристально следят за сообщениями о возможном нарушении прав этих протестующих, которые протестуют мирно".

    В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек. Около 450 человек были задержаны за последние три дня в Тегеране.

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