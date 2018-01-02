наверх
03.01.201801:55
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Власти Ирана назвали условие возобновления доступа к соцсетям

    Тема:

    Обострение ситуации вокруг Ирана (100)

    (обновлено: )8120
    Власти Ирана на прошлой неделе на фоне массовых протестов заблокировали некоторые сайты и социальные сети, в частности Instagram и Telegram.
    Флаг Ирана
    flickr.com/ Blondin Rikard

    КИЕВ, 2 янв – РИА Новости Украина. Министр массовых коммуникаций Ирана Мохаммад Джавад Азери Джахроми принес согражданам извинения за ограничения в работе социальных сетей и заявил, что их работу восстановят, "когда всё успокоится".

    Антиправительственные акции в Иране. Видео
    Канал на Youtube euronews (на русском)
    Массовые протесты набирают силу в Иране

    Ранее из Ирана поступили сообщения о том, что власти на фоне протестов заблокировали некоторые сайты и социальные сети, в частности Instagram и Telegram. Джахроми заявлял, что социальные сети отключены временно и слухи об их постоянном отключении не соответствуют действительности.

    Читайте также: А Трамп – против. Мировой конфликт из-за соглашения по Ирану

    "Я приношу извинения сотням тысяч дорогих соотечественников, которые пострадали из-за недавних обстоятельств. Когда всё успокоится, мы проведем переговоры с советом безопасности (Ирана) об устранении ограничений", — написал Джахроми в Twitter.

    В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек. Около 450 человек были задержаны за последние три дня в Тегеране.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ирина Ноздровская. Архивное фото
    Убийство Ирины Ноздровской: понесут ли убийцы наказание?
    Президент Петр Порошенко поздравил военных с Новым годом
    Итоги-2017, прогнозы-2018
    Политический эксперт Янина Соколовская
    Радикализм захватил Украину
    Здание НКРЭКУ
    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел