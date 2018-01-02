ЕС контактирует с властями Ирана по поводу масштабных акций протеста

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Укриана. Евросоюз следит за демонстрациями в Иране, жертвами которых стали по меньшей мере 10 человек, и находится в контакте с властями страны по этому вопросу, заявила официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Катрин Рэй.

"Мы находимся на связи с иранскими властями. Ожидаем, что право на мирные демонстрации и свободу выражения мнений будет гарантировано в связи с публичными заявлениями президента (Хасана) Роухани. Мы продолжим следить за ситуацией в Иране", — написала она в своем официальном Twitter-аккаунте.

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Ранее в Мешхеде прошла массовая акция протеста. Граждане протестовали против экономической ситуации в Иране и скандировали лозунги против правительства. Полиция арестовала 52 человека за участие в несанкционированном митинге в Мешхеде и порчу государственной собственности. Протестные акции также прошли в других городах Ирана.

В результате столкновений с силами правопорядка есть погибшие и раненые.