Массовые протесты набирают силу в Иране

В ряде крупных городов Ирана второй день подряд проходят массовые акции протесты. В частности, накануне, 29 декабря, массовые протесты прошли в шести городах. Их участники выступают против экономической политики правительства и высокой стоимости жизни.

В свою очередь вице-президент Ирана Эсхак Джахангири обвинил консервативные круги в подстрекательстве к протестам. По его мнению, они используют экономические проблемы в стране, чтобы подорвать политику реформ, которую проводит президент Хасан Роухани.

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После первых протестов в четверг власти в пятницу, 29 декабря, предостерегли иранцев от участия в дальнейших акциях, в особенности в столице страны Тегеране.

По словам вице-губернатора Тегерана по вопросам безопасности Мохсена Хамедани, полиция будет жестко пресекать подобные протесты, на которые "нет разрешения". По мнению Хамедани, акции организуют оппозиционные иранские группы из-за границы.