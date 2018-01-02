МИД просит украинцев не ходить на митинги в Иране

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел предостерегает граждан Украины в связи с акциями протеста в Иране и просит избегать мест массового скопления людей.

Напомним, в исламской республике Иран последние проходят массовые акции протеста против политики властей и религиозных лидеров. Полиция Ирана уже задержала сотни протестующих, один полицейский погиб в столкновениях.

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"В связи с ростом протестных акций в Исламской Республике Иран в городах Мешхед, Тегеран, Керманшах, Кум, Шираз, Табриз, Решт, Исфахан, Хамадан, Сари, Кучан, Сабзевар, Хоррамабад, Ахваз и других, рекомендуем гражданам Украины сохранять бдительность и избегать мест массового скопления людей, митингов, шествий, столкновений с полицией и тому подобного. В чрезвычайных ситуациях украинцам рекомендуется обращаться в Посольство Украины в Иране", — отметили в МИДе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что внимательно следит за протестами в Иране. Он обвинил руководство Ирана в поддержке терроризма.