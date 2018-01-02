Иран охватили протесты: задержаны сотни человек

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Около 450 человек были задержаны за последние три дня протестов в иранском Тегеране, сообщает местное агентство Ilna со ссылкой на заместителя губернатора Тегерана Али Асгара Нассербахта.

"200 человек были задержаны в субботу, 150 в воскресенье и сто в понедельник", — приводит агентство слова Нассербахта.

Ранее сообщалось, что силы безопасности Ирана задержали несколько человек за подстрекательство к протестам.

REUTERS Протесты в Тегеране

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции социального протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. По данным иранских СМИ, жертвами протестов стали 10 человек.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел предостерегает граждан Украины в связи с акциями протеста в Иране и просит избегать мест массового скопления людей.