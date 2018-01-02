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    Иран охватили протесты: задержаны сотни человек

    (обновлено: )9801
    В крупных городах Ирана с 28 декабря проходят массовые акции социального протеста. Среди них - Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт. За последние три дня были задержаны около 450 человек.
    Протесты в Тегеране
    REUTERS

    КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Около 450 человек были задержаны за последние три дня протестов в иранском Тегеране, сообщает местное агентство Ilna со ссылкой на заместителя губернатора Тегерана Али Асгара Нассербахта.

    "200 человек были задержаны в субботу, 150 в воскресенье и сто в понедельник", — приводит агентство слова Нассербахта.

    Ранее сообщалось, что силы безопасности Ирана задержали несколько человек за подстрекательство к протестам.

    REUTERS
    Протесты в Тегеране

    В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции социального протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. По данным иранских СМИ, жертвами протестов стали 10 человек.

    Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел предостерегает граждан Украины в связи с акциями протеста в Иране и просит избегать мест массового скопления людей.

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