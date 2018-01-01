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    Протестующий открыл огонь из ружья по полиции в Иране

    (обновлено: )165
    Участник беспорядков открыл открыл огонь из охотничьего ружья в направлении сотрудников полиции в городе Неджефабад, в результате чего погиб один человек, трое пострадали.
    Полиция в Иране. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Протестующий открыл огонь из охотничьего ружья по сотрудникам полиции в Иране, один человек погиб, трое пострадали, сообщил телеканал IRIB.

    Инцидент произошел в городе Неджефабад в провинции Исфахан.

    "Участник беспорядков открыл открыл огонь из охотничьего ружья в направлении сотрудников полиции в городе Неджефабад, в результате чего погиб один человек, трое пострадали", — говорится в сообщении в Telegram-канале.

    Напомним, несколько полицейских ранены в перестрелке в штате Колорадо 31 декабря.

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