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    Источник сообщил причины стрельбы в центре Москвы

    (обновлено: )35
    По информации источника в правоохранительных органах, в ходе опроса очевидцев оперативники выяснили, что причиной конфликта могла быть ревность. Стрелявший мужчина "не поделил" что-то с молодым человеком, который пришёл в бар с девушкой.
    Полицейский на улице Москвы. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Ревность рассматривается среди возможных причин стрельбы у бара в центре Москвы, в результате которой два человека были госпитализированы с тяжелыми травмами, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

    Ситуация на Иловайской улице в Москве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Ранее в пресс-службе московского главка МВД сообщили РИА Новости, что два человека пострадали в результате конфликта со стрельбой на Никольской улице недалеко от Красной площади. Подозреваемого в стрельбе разыскивает полицейские. Источник рассказал РИА Новости, что мужчина несколько раз выстрелил в голову молодому человеку.

    "В ходе опроса очевидцев оперативники выяснили, что причиной конфликта могла быть ревность. Стрелявший мужчина "не поделил" что-то с молодым человеком, который пришёл в бар с девушкой", — сказал собеседник агентства.

    По его словам, правоохранители рассматривают версию о конфликте на почве ревности в качестве возможной причины.

    Правоохранители ищут уроженца республики Марий Эл 1991 года рождения, зарегистрированного в городе Жуковский Московской области. "При себе может иметь травматический пистолет", — добавил источник.

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