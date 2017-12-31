Источник сообщил причины стрельбы в центре Москвы

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Ревность рассматривается среди возможных причин стрельбы у бара в центре Москвы, в результате которой два человека были госпитализированы с тяжелыми травмами, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее в пресс-службе московского главка МВД сообщили РИА Новости, что два человека пострадали в результате конфликта со стрельбой на Никольской улице недалеко от Красной площади. Подозреваемого в стрельбе разыскивает полицейские. Источник рассказал РИА Новости, что мужчина несколько раз выстрелил в голову молодому человеку.

"В ходе опроса очевидцев оперативники выяснили, что причиной конфликта могла быть ревность. Стрелявший мужчина "не поделил" что-то с молодым человеком, который пришёл в бар с девушкой", — сказал собеседник агентства.

По его словам, правоохранители рассматривают версию о конфликте на почве ревности в качестве возможной причины.

Правоохранители ищут уроженца республики Марий Эл 1991 года рождения, зарегистрированного в городе Жуковский Московской области. "При себе может иметь травматический пистолет", — добавил источник.